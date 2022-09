Une femme au foyer au bord de la crise de nerf, un village troublé par l'arrivée d'un étranger, une galerie de personnages masculins inquiétants, une forêt mystérieuse abritant soi-disant une bête féroce, voici les ingrédients de ce roman noir amoral à l'humour corrosif. Quand l'impensable survient, c'est le début d'une course-poursuite à la recherche du coupable, et d'un gros paquet de fric... alors que la bête rode. Un jeu de massacre haletant et jubilatoire, sur les rapports de domination, entre Le petit chaperon rouge et C'est arrivé près de chez vous.