Toi, le salopard !

Une brume persistante entache les douloureux souvenirs de Mélissa. Elle doit reconstituer le puzzle des évènements. De son Histoire. A force de travail sur elle-même, des bribes lui reviennent de cette nuit où la pluie s'abattait avec rage sur le bitume du Grand-Duché de Luxembourg. L'homme conduisait dangereusement, trop préoccupé à beugler ses obscénités. Sur le siège passager, son corps, transit par la peur, ne lui appartenait plus. Elle se souvient... de ses mains crasseuses, de son rire pervers. Tout, chez ce vicieux, la faisait vomir. Elle était prise au piège ! Oui, elle se souvient maintenant. Elle a été sa proie, sa victime. Elle s'en fait la promesse : "je me libèrerai de son emprise. Il ne me tuera pas une seconde fois". Ce ROMAN s'inscrit dans le devoir de mémoire pour toutes celles, et ceux, qui ont dû faire face au Monstre. Viol, agression sexuelle, la frontière est mince et le regard d'autrui pluriel. Pour les victimes qui, parfois, en font inconsciemment abstraction pour mieux supporter la douleur, le cheminement psychologique pour mettre des mots sur l'effroyable paraît difficile, interminable. Pourtant, il est nécessaire et permet de ne pas vivre dans la culpabilité. En suivant Mélissa dans son quotidien, après l'horreur qui fut la sienne, en apprenant à connaître ses valeurs morales et éthiques, le LECTEUR partage sa souffrance puis sa rémission, au travers de voies teintées de haine, d'amour, de violence et d'amitié, sur fond d'extrémisme religieux.