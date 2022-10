L'archéologue tome1. Epaves en mer d'Oman

Officiellement mort depuis dix-neuf ans, un assassin sans nom et sans visage exécute impitoyablement les volontés d'un petit groupe fanatique dirigé par celui que les agences de renseignement occidentales ont surnommé l'Ombre. Leur ambitieux projet vise à transformer par la terreur le Moyen-Orient en un khalifat unique et éternel. Brillant ingénieur et archéologue passionné, solitaire et rigoureux, Marc Miller voit sa vie basculer le jour où le prince Turki, neveu du Sultan d'Oman, le charge d'explorer l'espace maritime de son pays pour lui rendre son histoire égarée dans les méandres du temps. De découverte en découverte, entouré d'une équipe aussi compétente que fidèle, encouragé par le sultan en personne, Marc Miller se forge une place dans un pays ancré dans ses traditions qui cherche à s'ouvrir au monde. Cependant, le danger guette. Car, tapi dans son repaire, l'Ombre prépare un plan machiavélique...