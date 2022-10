Pour moi, pour elles...

Pendant trop longtemps, la parole des femmes a été tue et les violences subies cachées. Heureusement, celles-ci commencent à être dévoilées. Mais pour toutes ces femmes, le chemin à parcourir pour tenter de s'en sortir, de survivre, et ce afin de, peut-être un jour, arriver à vivre, tout simplement, est long. Une vie entière est quelquefois nécessaire pour se reconstruire, tout en continuant de fuir, incomprises de ceux qui les entourent et qui ignorent... Car le cercle sait être vicieux. Dans ce témoignage poignant, Nour partage avec courage, authenticité et sensibilité son long et douloureux combat pour se libérer de l'emprise de son bourreau et délivre un formidable message d'espoir à toutes les victimes de violences conjugales : "Vous n'êtes pas seules. Je serai là, au fond de vous, à vous soutenir et vous montrer l'immense force que vous détenez. Ma main vous accompagne et mon espoir est avec vous" .