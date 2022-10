La Proie du maléfice

Douala, Cameroun, 2014. Epoux follement amoureux, parents comblés, médecins renommés à la tête d'une clinique prospère, tout semble réussir à Olivia et Conor Wilston. Jusqu'au jour où Conor se réveille inondé de sueur. Il se soumet alors à une batterie d'examens médicaux... qui ne révèlent rien d'anormal. Pourtant, Olivia refuse d'y croire et de rester les bras croisés, car ce mal étrange qui s'est emparé de son mari l'affaiblit chaque jour davantage. Pour qu'il soit ausculté par les meilleurs spécialistes, elle est prête à tout, y compris à traverser les océans... Mais sera-ce suffisant pour sauver Conor ? Ne serait-il pas plutôt victime d'un maléfice ? Lancé par qui ? et à quelles fins ? Dans ce second roman, Yoan P. B. Chendjou brosse le portrait d'une famille décalée et haute en couleur, illustrant avec intelligence et maturité combien l'argent peut faire oublier les liens du sang.