Le pari du plaisir

Londres, 1822 Madeline Wilde a l'habitude que l'on chuchote à son passage dans les bals et les dîners mondains. Elle entretient volontiers sa réputation de beauté aussi mystérieuse qu'inaccessible, et de nombreux gentlemen ont tenté en vain de percer ses secrets. Hors de question de leur céder un pouce de terrain : sa vie en dépend. Et quand Douglas Bennet, célèbre séducteur libertin, s'intéresse à elle, elle est prête à l'éconduire comme les autres. Cependant, il se joue de ses défenses, attise son désir et ses envies trop longtemps réprimées, éveillant en elle une obsession : céder aux délices qu'il promet de lui offrir...