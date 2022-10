La damoiselle des bois

Montségur, Occitanie, 1243 Edelmire connaît par coeur les bois et les montagnes, elle ne craint ni la nuit ni les bêtes. Fille bâtarde du seigneur de Montségur, dame de compagnie de sa propre soeur, elle est habituée à concilier liberté et devoir, soumission et rébellion discrète. Tout bascule lorsque le domaine, fief cathare réputé imprenable, est assiégé : l'Eglise a juré la perte de ceux qu'elle juge hérétiques et ne reculera pas. C'est dans ces conditions qu'Edelmire rencontre Amauri, chevalier du camp opposé, aussi inflexible et dangereux qu'envoûtant. Tout les sépare, ils devraient se haïr et se dénoncer l'un l'autre... mais chaque instant volé leur fait entrevoir une lueur d'espoir. Ont-ils vraiment une chance de s'aimer, face aux flammes de l'Inquisition qui menacent de tout engloutir ?