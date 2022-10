Le royaume enchante

Il était une fois un terrible dragon rouge qui faisait régner la terreur dans trois royaumes. Il forçait les jeunes princes et princesses à se marier le jour de leur vingt ans sous peine de voir leur royaume tomber entre ses mains. Avec l'aide de Séréna, la sage licorne, Rose, Gauthier et Blanche réussiront-ils à vaincre le dragon et réunir enfin leurs trois royaumes ? Un récit magique pour découvrir la puissance de la sagesse, la force de l'humour et le pouvoir de l'amour...