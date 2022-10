Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor-Gris et sa tribu indienne. Malheureusement, la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l'animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, CrocBlanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami. Un récit puissant sur la cruauté de la vie sauvage et celle de certains humains, et l'optimisme, symbolisé par la bonté d'un homme qui, à force d'écoute, saura guérir les blessures, même les plus profondes...