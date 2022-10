24 histoires magiques du pere

Un bel ouvrage de 24 histoires qui propose de découvrir la magie de Noël à travers des contes merveilleux et la vraie légende des lutins du Père Noël... Chaque soir, on découvre un récit de Noël comme on déballe un petit chocolat dans un calendrier de l'avent. 24 histoires magiques, pour rêver, inventer mille rêves et imaginer mille cadeaux en attendant Noël.