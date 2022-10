Le noël de Margouillot, la petite sorcière

En ce mois de décembre, l'esprit de Noël souffle partout, sauf chez Margouillote. Chez les sorcières, on ne fête pas Noël. Mais cette année, Margouillote aimerait bien avoir des cadeaux ! Ses parents cèdent et sont d'accord pour fêter Noël. Avec son père, elle vole chercher le sapin le plus laid de la forêt et sa mère prépare le repas le plus mauvais de l'année. Et pour finir, la petite sorcière écrit même sa lettre au Père Noël. Mais le Père Noël passera-t-il chez la petite sorcière ?