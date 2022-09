Héritage et retour de flamme. Les frères Westerly, T2

Quand une grand-mère décide de jouer les entremetteuses, deux amoureux de jeunesse redécouvrent la passion qui les unissait. Spencer Westerly est un homme indépendant. Il n'a pas eu besoin de l'argent de son père pour bâtir son entreprise de haute technologie au succès incomparable, et il ne veut pas faire face aux répercussions des vieux secrets de famille. Malgré tout, si Spencer cherche à éviter les drames au sein du clan Westerly, sa grand-mère, la matriarche, est déterminée à le faire rentrer dans le rang. Et celle-ci a trouvé l'appât parfait? : son amour de jeunesse, Hailey. Même si elle lui a brisé le coeur, Hailey reste la seule femme qu'il ait jamais aimée. Maintenant qu'elle est de retour, et aussi séduisante que jamais, Spencer est décidé à obtenir une seconde chance. Beaucoup de choses ont changé pour Hailey Tiverton. Sauf une? : l'attirance inexplicable qu'elle ressent pour Spencer. Quand ils étaient plus jeunes, le travail était la priorité de celui-ci. Aujourd'hui, il a intérêt à lui prouver que, cette fois, l'amour passe avant tout. . . #MF #RomanceContemporaine #SecondeChance