Raconte... Récit extraordinaire de 126 jours dans le coma

Voilà un témoignage extraordinaire ! 126 jours dans le coma... Beaucoup trop d'accidentés ont connu cette phase durant laquelle la vie paraît suspendue. Dans ce livre, Laurence Musy raconte une aventure extraordinaire : la sienne. Accidentée, elle a passé 126 jours dans ce curieux état. Mais elle a le privilège de se souvenir de tout et son récit a de quoi surprendre ! Car Laurence n'est pas restée sur notre plan d'existence. Elle s'est retrouvée dans un état transitoire entre la vie et la mort, dans un "lieu" où des guides accueillent les nouveaux venus. Elle a ainsi pu recevoir un enseignement spirituel, assister à la régénération de son corps physique et même faire des incursions auprès de ses proches restés à attendre son réveil. Son récit est unique et constitue une source d'enseignements incomparable. Il est la preuve qu'aux frontières de la vie il y a une porte et que derrière cette porte nous attend un monde spirituel riche d'amour et d'espérance. "Le retour dans mon corps m'a fait penser à un éléphant qu'il faudrait faire rentrer dans un trou de souris. ". .