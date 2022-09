Souffle de feu. La faiseuse de Rois, T2

Elle est vouée à détruire le monde. . . Catalia Fisa, alias Cat, cherche à fuir son destin depuis sa plus tendre enfance. Mais à présent, son nouveau cercle d'amis se retrouve coincé entre les fantômes de son passé tourmenté et la menace de son futur apocalyptique. Que doit faire une jeune fille lorsqu'elle sait qu'elle est appelée à annoncer la fin des temps ? Tout ce qui est en son pouvoir. Mais elle fera tout pour l'éviter. Griffin est convaincu que Cat est destinée à changer le monde pour le meilleur. Alors que les familles royales se lancent dans une guerre totale, Cat et Griffin doivent accepter leur sort commun. Si les Dieux le veulent, ils émergeront main dans la main au coeur de leur futur royaume. . . ou n'en réchapperont pas du tout. #Romance #Fantasy #Magie #Royaumes #GuerreTotale #Action #Sexy