Psychothérapies. Sociothérapie ; Somatothérapie ; Corps, âme, méditation - La pleine intégration

La psychothérapie intégrative est le courant d'accompagnement psychologique le plus récent, le plus riche et le mieux adapté aux patients. Il englobe les grandes familles existantes et relève les défis contemporains avec des innovations majeures : thérapies cognitivo-comportementales, psychothérapies systémiques et familiales, psychanalyse-somatanalyse, somatothérapies et techniques psycho-corporelles qui intègrent le corps à la psychothérapie, psychothérapies humanistes et transpersonnelles avec la cure séquentielle (thérapie courte, moyenne et analyse longue), OntoPsy, invention d'une psychologie scientifique, exacte et validée, Pleine Présence, pratique méditative et parachèvement de la cure. Grâce à cette discipline multifacette, le psychothérapeute crée "sa" synthèse personnalisée efficace et dispose d'une boîte à outils. Quant aux patients, ils trouvent ici de précieux conseils qui les guident dans leur thérapie actuelle ou les aiguillent vers le bon thérapeute.