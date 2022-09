Ma silhouette, mon amie, mon ennemie

Un livre indispensable pour s'approprier ce corps qui nous est parfois étranger, particulièrement à l'adolescence, avec les bouleversements de la puberté. Et aujourd'hui plus encore, alors que les réseaux sociaux sont devenus si importants dans nos vies ! C'est quoi, la norme ? Pourquoi des critères de beauté de moins en moins réalistes ? Qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire ? Relation à soi, aux parents, aux amis, à la nourriture, mais aussi harcèlement, grossophobie, quête du like... Le Dr Cassuto, endocrinologue nutritionniste spécialisée dans la nutrition des adolescents, propose ici une mine d'infos nourrie de témoignages d'ados, d'explications, de conseils et de tests. Car le savoir est bien la meilleure arme pour combattre les idées reçues comme les complexes et ne plus voir son corps comme un ennemi ou un objet à mettre en scène sur les réseaux !