Le Collectif - Histoire de notre éco-hameau

Tout plaquer pour partir vivre au vert et imaginer un mode de vie plus solidaire : c'est le projet de Mich et Julie, dont la routine est joyeusement bouleversée le jour où ils décident de remonter un collectif avec les jeunes qui viennent d'arriver dans leur hameau. Tout est à inventer : poulailler partagé, groupe de parole, répartition des récoltes... Mais rapidement, les différences qui faisaient la richesse du groupe commencent à poser problème... Deux membres du collectif racontent leur expérience sans tabous : à l'heure où préoccupations écologiques et aspirations à la décroissance génèrent de nombreuses vocations de néo-ruraux, Le Collectif apporte un témoignage choral, joyeux et plein d'optimisme de ce choix de vie pas si utopique.