Il y en a marre : maman veut tout le temps venir chez son nouvel amoureux. Quelle tuile ! En plus, il faut jouer avec son fils, Arnold, qui n'est qu'un bébé, ou presque, et passe son temps à suçoter sa tétine. Cette fois, c'est moi qui décide ! Alors je cache sa tétine. Puis, je décide qu'on va jouer au prisonnier en l'enfermant dans son bac à jouets. Oulalaa, il se met à pleurer ! Bon, cette fois, c'est moi qui vais me cacher et lui faire une surprise ! C'est moi qui décide ! parle de se retrouver catapulté en compagnie d'autres enfants qu'on n'a pas forcément choisis. Par exemple, ceux du nouvel amoureux de maman... Un titre signé Ingrid Olsson et illustré par Anete Melece, dont le précédent opus, Kiosque, a été très remarqué.