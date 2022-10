Nous nous connaissons si peu

Une famille. Des personnages attachants et hauts en couleur qui au fil des générations nous entraînent du Périgord au Lyonnais, de la Bourgogne à la Provence et nous conduisent aux années cinquante. C'est le début des "évènements d'Algérie" . Gilbert, avocat, imprégné des idées humanistes de sa grand-mère rencontre à Marseille Monique, syndicaliste, communiste comme son père. Ils se marient. Elle aide des Algériens qui lui parlent de leur lutte pour l'indépendance de leur pays. Le jeune couple profondément épris de justice et des valeurs fondamentales de notre République décide de partir s'installer là-bas. Il découvre un pays magnifique, se lie d'amitié avec de simples travailleurs musulmans, chrétiens, juifs, confrontés à l'horreur de la guerre... En sortiront ils indemnes ? En France, soixante ans après l'indépendance de l'Algérie, les médias abordent sans cesse les relations franco-algériennes restées difficiles, douloureuses. La plaie ne se referme pas. Mais est-ce que nous nous connaissons mieux aujourd'hui qu'hier ? Avec ce roman, Adel Monchaoui et Régine Laprade souhaitent nous faire découvrir ce que beaucoup d'entre nous continuent d'ignorer. On disait "l'Algérie c'est la France" . Pourtant dans le pays de l'égalité, deux communautés distinctes cohabitaient avec des droits différents. Que savons-nous réellement de cette guerre, d'évènements tus, gardés par le Secret-Défense ? La parole commence à se libérer. Hélas de nombreux témoins ont disparu. Les générations actuelles, ni coupables ni responsables, réclament d'entendre l'Histoire présentée autrement que par des réalités tronquées, occultées, déformées par une psychologie raciste, rancunière qui continue de diviser les peuples jusqu'à l'ignorance des uns et des autres.