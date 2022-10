Skørdåt 1. Neuf manières de mourir dans l'espace

Mikka est un petit voleur de 16 ans originaire de la Lune qui gagne sa vie en volant tout ce qu'il peut trouver. Cependant, sa vie est très bouleversée lorsqu'il rencontre Rakkett, une hors-la-loi de l'espace. Ainsi Mikka rejoint le Skordåt, un navire où l'armement, le courage et la ruse sont utilisés à parts égales. Mikka s'embarquera dans un voyage à travers le système solaire plein de pièges et de dangers, où il apprendra ce que signifie prendre des risques, se battre au corps à corps et affronter des situations dangereuses. Il sera accompagné de la redoutable Rakkett, du capitaine Denk (le frère de Rakkett), du gros bras Kross, de l'intelligente Lylya et du pilote Zuub... et de deux autres filles (une chasseuse de primes et une ex-militaire) qui rejoindront l'équipage car, pour affronter les méchants, il faut des muscles et des neurones à parts égales.