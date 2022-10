Pour retrouver l'honneur volé

A sa sortie de prison où il a passé dix ans de sa vie, Pascal n'a qu'un objectif : démasquer le truand qui l'a fait incarcérer à sa place pour retrouver son honneur, mais surtout se réhabiliter aux yeux de ses parents. Son enquête va le mener en Haute-Loire où il va trouver un emploi pour les fenaisons et un logement chez un couple d'éleveurs, les Bertinet. Il va y faire la rencontre de Claire, leur fille, et de Lucas, un enfant traumatisé par des parents maltraitants, que la jeune femme a pris sous son aile et dont elle espère obtenir l'adoption. Pascal va tomber sous le charme de Claire et de son petit protégé, et ensemble, ils vont se découvrir une passion pour la région et le métier d'éleveur au point de projeter de s'y installer. Claire va l'aider dans sa tâche d'enquêteur et il finira par confondre le responsable de sa condamnation. Les deux jeunes gens pourront enfin envisager le bonheur et fonder leur famille avec Lucas.