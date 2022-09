La petite chienne et la louve

La vie est dure pour Nana... Cette petite chienne aux grands yeux globuleux et au caractère craintif se fait malmener par son maître, un odieux personnage qui n'hésite pas à la gronder et la frapper sans raison ? ! Tout espoir de sortir de cet enfer semble impossible pour Nana, jusqu'à l'irruption dans sa vie de l'esprit salvateur d'une grande louve, qui va l'encourager à s'émanciper, à partir à l'aventure pour rejoindre les siens dans la forêt ? ! Son chemin est semé d'embûches et de dangers, mais vaillante, elle relève tous les défis, et croisera même Sylvie, une petite fille qui comme elle, rêve de rencontrer les loups... Nana, on croit en toi ? !