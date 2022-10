Le Mystère des pendus de l'Oise

Oise, septembre 1962. Sa mutation accordée, le maréchal des logis-chef Henri Vidocq intègre la gendarmerie de Chantilly... loin d'imaginer ce qui l'attend. Un premier "code 56" - un suicide - le conduit à Saint-Leu-d'Esserent, où une septuagénaire vient d'être retrouvée pendue au bout d'une corde, chez elle, le haut du corps entièrement dénudé jusqu'à la taille. Quelques jours plus tard, c'est à Gouvieux que Vidocq découvre une autre septuagénaire pendue à la branche d'un gros chêne... le haut du corps exposé de la même manière. Il en est alors certain : les deux affaires sont liées, et il ne s'agit pas de suicides, mais bel et bien de meurtres. Alors qui est responsable de ces crimes ? Quel est son mobile ? Et surtout, pourquoi ces mises en scène si particulières ? Entre fausses pistes et rebondissements, Benoît Leclercq signe un polar haletant, à l'intrigue parfaitement ficelée, qui plonge les lecteurs au coeur d'une France qui n'en a pas fini de panser ses blessures liées à la Seconde Guerre mondiale.