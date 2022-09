"Certains jours sont ordinaires et plus ternes. D'autres sont extraordinaires et nous surprennent". "Des jours comme ça" nous présente des petits moments de la vie, des instants saisis sur le vif : admirer le lever du soleil, observer la pluie, découvrir des trésors cachés dans la forêt ou encore s'éblouir face aux nuits mystérieuses. Racontés par deux voix narratives, chacun nous livre ce qu'il perçoit, sa vision du monde, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Mais qui nous parle ? On a la surprise de découvrir, à la fin de l'album, un enfant et un écureuil. "Il y a des jours comme ci, d'autres comme ça, ce qui est sûr c'est qu'on ne rencontre pas tous les jours quelqu'un comme toi". Superbement illustré afin d'honorer les splendeurs de la nature, cet album nous apprend à être curieux et à regarder parfois la vie sous un autre angle.