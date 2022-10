Les amants de l'aube

Maddy O'Hurley n'a qu'une passion : la danse. Et pour la vivre elle n'a besoin de personne. Jusqu'au jour où elle rencontre Reed Valentine, le producteur du spectacle sur lequel elle travaille : c'est la première fois que Maddy se sent autant attirée par un homme. Mais le comportement froid et distant de Reed la déstabilise profondément... Elle qui, contrairement à lui, n'a jamais renoncé à ses rêves... Roman réédité