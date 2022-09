Dans l'univers des films Harry Potter. Coloriages phosphorescents

Retrouve dans ce coloriage magique tes personnages préférés, les créatures les plus étranges et les scènes mythiques des films Harry Potter. Les dessins reproduisent fidèlement les scènes les plus cultes des films, pour plonger les fans au coeur de l'aventure ! Pour révéler toute la magie des coloriages, éteins la lumière (ou empreinte un déluminateur) et ton travail s'illumine. Pour détacher ton chef-d'oeuvre du livre, pas besoin de sortilège de découpe : toutes les pages sont perforées pour se détacher facilement. 60 pages à colorier ? 15 scènes phosphorescentes ? 3 dépliants panoramiques