Un bébé pour Noël. Papa pour Noël ; Un bébé pour les fêtes ; Le refuge du bonheur

Papa pour Noël, Patricia Thayer A l'approche de Noël, seule et enceinte, Mia redoute plus que tout l'expulsion dont on la menace depuis que son immeuble a été vendu à un riche propriétaire. Pour son bébé, elle s'apprête donc à affronter Jarrett McKane, dont le regard d'ébène la trouble dès leur première rencontre... Un bébé pour les fêtes, Amy Andrews Trois mois de passion, puis un mariage... Qui s'est terminé un an plus tard, sur un terrible malentendu ! Rilla n'a plus de nouvelles de Luca, reparti en Italie. Jusqu'à cette veille de Noël, où elle apprend qu'il est le nouveau chef des urgences de l'hôpital où elle travaille... Le refuge du bonheur, Susan Meier Bloquée par la tempête de neige ! Voilà que Zoé se retrouve seule avec son bébé, en panne de voiture ! Quand un inconnu vient lui porter secours et lui propose de l'héberger, elle accepte immédiatement, pour le bien de sa petite Daphné. Mais passer la nuit sous le même toit que cet homme mystérieux la trouble plus que de raison... Romans réédités