La voie maudite

Juin1861, le chantier de la ligne du chemin de fer approche de Quimper. Son tracé surplombe la vallée du Jet et l'Etat préempte les terrains où les rails seront installés. L'Empire est généreux et paye rubis sur l'ongle, ce qui fait des heureux dans la région. Mais aussi des envieux... Deux propriétaires qui venaient de vendre – avec gros bénéfice – leurs terres à l'Etat sont retrouvés morts, le crâne défoncé à la barre à mine, entre Saint-Yvi et Ergué-Armel. Le Roy est saisi de l'affaire. Puis c'est le chef d'équipe du chantier qui est assassiné, dans d'épouvantables circonstances. La peur va rapidement s'emparer des ouvriers et de la campagne quimpéroise... Alors que son fidèle adjoint Brieuc Caoudal souffre d'une violente fièvre typhoïde, Fanch va devoir se confronter à un mystérieux personnage, aux rituels chamaniques étranges et qui parle aux animaux. Le Roy tombera également sous le charme d'une envoûtante sorcière qui guérit grâce aux plantes...