L'élevage du brochet en bassin clos

Dans les années 70, Paul McCartney a commencé le second chapitre de sa vie. Il a formé les Wings, avec sa femme Linda, et se lance dans une tournée à bord d'un bus à impériale. Du côté d'Abbeville, destination également choisie par un groupe de rock qui bat de l'aile. Mais à cette époque, les paysans du nord goûtent assez peu les hippies à cheveux longs et idées courtes. Deux arriérés ont même décidé, cette année-là, de bouffer du rosbif.