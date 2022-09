Jérusalem n’est pas perdue. La philosophie juive de Joseph Salvador et le judéo-républicanisme français

L'Oeuvre de Joseph Salvador (1796-1873) comporte plusieurs ouvrages importants : La loi de Moïse ou le système religieux et politique des Hébreux (1822), auquel a succédé, en 1828, Histoire des institutions de Moïse ou du peuple hébreu, puis Jésus Christ et sa doctrine. Histoire de la naissance de l'Eglise, de son organisation et de ses progrès pendant le premier siècle (1838), Histoire de la domination romaine en Judée et de la ruine de Jérusalem (1847) Paris, Rome, Jérusalem, ou la question religieuse au XIXe siècle (1860). Joseph Salvador s'est fait connaître à travers une vive polémique concernant le procès et la condamnation de Jésus qu'il justifie selon la loi juive. Depuis cette polémique inaugurale, Joseph Salvador est un auteur abrupt et sans concession auquel reste attaché un parfum sulfureux.