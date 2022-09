L’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse

Changement climatique, effondrement de la biodiversité, pollution... Parce que le monde de demain s'annonce toujours plus sombre, Yannis, l'auteur du compte Instagram Les Belles Nouvelles propose un livre aussi positif et engagé que le contenu qu'il publie sur Internet. Le premier ouvrage de la collection DashBook Environnement se veut porteur d'un message d'espoir pour la génération future. Le livre, composé de 50 bonnes nouvelles pour la planète, comporte également des portraits de personnalités engagées pour la cause environnementale, ainsi que des conseils pratiques, pour agir concrètement au quotidien.