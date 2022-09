Au pays des Pierres Dorées. petit Patrimoine de l’Eau domestiquée

Dès l'époque préhistorique, la présence de l'eau a conditionné l'implantation des premières communautés humaines. Il a fallu ensuite la canaliser, la stocker, utiliser sa force et s'en protéger. Fontainier, métallurgistes, tailleurs de pierres, maçons... se sont ainsi employés au fil des siècles à domestiquer l'eau. Ce qui subsiste de leurs entreprises témoigne de l'ingéniosité, du talent et du sens de l'esthétique de ces artisans. Une petite équipe de bénévoles passionnés s'est donné pour mission de nous donner à découvrir et à comprendre ce petit patrimoine tel qu'il est encore visible dans le sud du Beaujolais. La sélection qu'ils ont opérée leur permet de nous proposer une excursion charmante, originale et instructive au Pays des Pierres Dorées.