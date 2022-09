No Man's Land

Depuis la Troisième Guerre mondiale, l'Hiver règne sans fin sur Terre. Les hommes et les femmes, séparés en deux sociétés distinctes, se battent pour les ruines de cet univers glacé. Au centre de ce jeu qui les dépasse, deux pions cherchent à survivre. Aya et Ansel, entraînés à la guerre et élevés dans la haine de l'adversaire, grimpent les échelons de deux mondes qui ne devaient pas se croiser. Dans ce conflit, tout est une arme : l'Histoire est au service de qui la raconte. La langue, les corps et les symboles façonnent l'image des soldats et de leurs ennemis. "Il" faut se battre, "elle" faut lutter, tenir bon, toujours. Pour la survie de son espèce.