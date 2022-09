Les gendarmes sous l'occupation. Le commandement face à l'adversité 2022

Le lieutenant Meunier, mobilisé dans les rangs du 45e bataillon de chars de combat de la Gendarmerie de Satory, participe en mai 1940 aux très durs combats de Stonne, dans les Ardennes. Fait prisonnier, il est relâché en août. Malgré cela, il se porte alors volontaire dans le Doubs et se trouve désigné pour commander la compagnie. Un commandement qui aurait dû être assuré par un chef d'escadron ! Face à l'Occupation et à mesure qu'elle se prolonge, les gendarmes du Doubs vont choisir entre l'obéissance à Vichy et la collaboration pour certains, ou la Résistance pour d'autres ...