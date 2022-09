Moi aussi. La nouvelle civilité sexuelle

Le mouvement MeToo, qui a révélé un continent ignoré de violences faites aux femmes, participe d'une métamorphose de la vie sexuelle dans les sociétés démocratiques. Depuis toujours, le grand organisateur du permis et de l'interdit avait été le mariage, suivant une double morale, masculine et féminine. Avec l'avènement de la valeur d'égalité, ce qui autorise désormais une relation sexuelle, ce n'est plus l'état matrimonial des personnes ; c'est leur consentement. Mais qu'est-ce que "consentir" à un acte intime ? Comment une société peut-elle assurer le consentement sans porter atteinte à la vie privée ? Pour débrouiller ces questions, ce livre se penche aussi sur le consentement non libre ou extorqué. En traçant en six leçons le chemin parcouru depuis le temps où il se nommait "séduction" , jusqu'à aujourd'hui où il se nomme "emprise" , Irène Théry analyse sous un jour nouveau la révolution MeToo. Celle-ci engage bien davantage qu'une lutte contre les violences, et tout autre chose que la police des moeurs à laquelle certains voudraient la réduire : une autre idée du souhaitable et du désirable, pour parvenir à une nouvelle civilité sexuelle. En regard de ces six leçons, des récits à la première personne complètent l'essai de sciences sociales par un retour sur soi. Celle qui écrivit "Moi aussi" sur sa page Facebook, le 16 octobre 2017, livre son témoignage sur des dilemmes et des conflits, mais aussi des bonheurs inattendus ayant jalonné l'histoire d'une sociologue engagée, plongée dans le fracas des changements qui affectent notre monde.