Requins et raies. Regards croisés. Regards croisés

"Les yeux dans les yeux" , c'est le premier pas nécessaire à la compréhension des requins, symboles d'une altérité dont on a peur parce qu'on la méconnait. Regards croisés : l'échange, même bref, en dit souvent bien plus que tous les chiffres, toutes les dissections et tous les savoirs académiques. C'est ce chemin que François Sarano et Pascal Kobeh ont choisi. C'est ce chemin vivant, de "terrain" , qu'ils vous invitent à emprunter, en partageant leurs plongées dans l'intimité de nos cousins sauvages de l'océan. L'océanographe et le photographe vous offrent de vivre simplement les rencontres paisibles, sereines, bouleversantes qu'ils ont vécues ensemble avec le grand requin blanc. Ils vous convient aux festins orgiaques du requin-baleine, aux chasses virevoltantes des raies mobulas. Ils vous entraînent sur la piste des requins les plus secrets, les mieux camouflés, ceux pour qui le fond est une deuxième peau. Peu à peu, vous vous sentirez requin parmi les requins. Vous apprécierez les sens subtils avec lesquels les chondrichtyens perçoivent tout un monde que nous ignorons. Vous ressentirez également toute la force des interdépendances qui façonnent chaque requin, différent de tous les autres. Alors, bien au-delà des différences qui caractérisent les 1 200 espèces de raies, de requins et de chimères, vous découvrirez la singularité, la personnalité de chaque individu. Exploration vertigineuse qui fait de chaque rencontre un moment unique qui vous change pour toujours.