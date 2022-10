Propaganda Hitler. Du "sauveur" au monstre, les 1000 visages du Führer

Dès le début des années 1930, Hitler entame sa propagande à destination de la population allemande. Il utilise tous les moyens pour convaincre qu'il est le sauveur (timbres, cartes postales, jouets pour les enfants) jusqu'à s'insinuer dans la vie de ses concitoyens (catalogues de meubles, distribution de son livre Mein Kampf aux jeunes mariés). Cette propagande est contrebalancée par la réponse alliée (tracts largués sur l'Allemagne, caricatures, etc.). L'auteur suit l'évolution des alliances du Führer dans les 5 grandes parties de sa prise de pouvoir à sa chute. Dans cet ouvrage en couleur, l'auteur recontextualise et nous présente plus de 350 illustrations sous différentes formes : caricatures, photos censurées ou interdites, documents. Cette iconographie et ces archives sont très riches et aussi rares ; elles proviennent en effet de la collection personnelle de l'auteur et certaines d'entre elles sont inédites. Le lecteur découvre que l'imagination des propagandistes hitlériens comme celle des alliés en réponse ne connaissait pas de limites.