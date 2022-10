Au coeur d'une vallée sauvage des Carpates, Iochka fabrique du charbon de bois. Quasi centenaire, il aime se taire, boire sec et dévaler ivre les routes sinueuses des montagnes au volant de sa vieille Trabant bleue. Mais le plus souvent, il demeure assis sur le banc cloué à l'extérieur de sa petite maison, se remémorant son existence hors norme. La guerre, les camps soviétiques, Ceau ? escu, puis la camaraderie du chantier quand il est affecté à la construction d'une voie ferrée qui ne mène nulle part. Là, loin du tumulte de l'Histoire, il expérimente l'harmonie sexuelle auprès d'Ilona, l'amour lumineux de sa vie, et partage l'amitié indéfectible du contremaître, du docteur et du pope, tous trois aussi alcooliques et excentriques que lui. Avec eux, il approche le secret du temps et du bonheur. Dans une prose au souffle immense, Cristian Fula ? fait exister des personnages inoubliables. Iochka, roman aussi drôle que poignant, est un chant puissant dédié aux vies minuscules cassées et oubliées dans la grande course du monde.