La Famille. Une dissidence catholique au coeur de Paris, XVII-XXIè siècle. Une dissidence catholique au coeur de Paris, XVII-XXIè siècle

Connaissez-vous "La Famille" ? Vous avez sans doute entendu parler de ce groupe religieux vivant depuis le début du XIXe siècle dans l'est de Paris, en vase clos, dont les membres ne choisissent un conjoint que parmi les huit familles qui le composent. La presse s'en est largement fait l'écho. La question de savoir s'il s'agissait d'une secte s'est alors posée. Ce livre apporte une réponse claire à cette dernière interrogation, mais surtout se plonge dans les origines lointaines de cette communauté, c'est-à-dire le jansénisme et Port-Royal au XVIIe siècle, les miracles et l'attente de la fin des temps. La Famille est finalement un bon exemple de ce qu'est aujourd'hui un groupe religieux fervent, en apparence uni mais bien plus divers qu'il n'y paraît. Jean-Pierre Chantin est docteur en histoire religieuse contemporaine, chercheur associé au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (Larhra) et à l'Institut supérieur d'étude des religions et de la laïcité.