Le pain au ketchup

"En février 2014, je me suis rendu en Ukraine. Il régnait à Kiev une atmosphère insurrectionnelle et funèbre. On manifestait sur le Maïdan pour intégrer l'Union européenne et on pleurait les héros morts sous les balles de la police spéciale du président Viktor Ianoukovytch en fuite à Moscou. Son successeur, Petro Porochenko, n'avait pas encore été élu. Volodymyr Zelensky n'était qu'un acteur-producteur populaire de la télévision locale. Au chaos politique s'ajoutaient les difficultés de l'armée ukrainienne à contenir les séparatistes pro-russes qui déstabilisaient la région du Donbass à l'est, tandis que la Crimée était en voie d'annexion par la Russie. Je suis retourné à Kiev en février 2018. On faisait la queue au McDonald's. Sous une publicité 4 x 3 Apple, un DJ mixait de l'électro. Ils étaient, loin les morts du Maïdan. Les Ukrainiens étaient à nouveau libres. Insouciants. En 2018, à Kiev, on vivait en paix. Ca n'a pas duré".