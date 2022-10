Hors classe. Traité d'immaturité. Traité d'immaturité

On ne devient jamais adulte. Mais, au contact des adolescents, à travers leur immaturité, leur fantaisie et leur pouvoir de contestation, il est possible de se construire et d'ouvrir les yeux sur une société qui nous enferme dans des rôles. Gilles Sebhan raconte sa vie de professeur depuis la marge, avec un mélange de stupeur et d'affection. Il en fait le récit comme d'une aventure expérimentale qui n'est pas de tout repos mais qui peut nous permettre d'accéder aux énigmes du monde contemporain, plein du bruit des réseaux sociaux et de la fureur des apprentis djihadistes. Et si le livre est dédié aux jeunes cancres sans sommeil, c'est sans doute qu'ils détiennent sans le savoir une vérité sur les enfants que nous étions et les adultes que nous croyons être devenus. Agrégé de lettres, romancier et essayiste, Gilles Sebhan a publié plusieurs récits autobiographiques, dont La Dette (Gallimard, 2006), et des essais sur Tony Duvert et Jean Genet. Il est également l'auteur d'un livre de référence sur l'artiste Stéphane Mandelbaum.