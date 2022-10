"Je ne peux oublier Carcosa, où le ciel est parsemé d'étoiles noires, où l'ombre des pensées des hommes s'allonge dans l'après-midi, où les soleils jumeaux s'enfoncent dans le lac de Hali, et mon esprit sera toujours hanté par le souvenir du Masque blême". Chef-d'oeuvre de la littérature décadente américaine, ce recueil de nouvelles convoque un univers singulier où se mêlent horreur, fantastique et récit policier. La lecture d'une étrange pièce de théâtre semble être à l'origine d'une folie indescriptible pour bon nombre de jeunes artistes. Pleurant, riant, frémissant d'une terreur sans nom, les personnages y entraperçoivent un univers onirique digne de leurs pires cauchemars, celui de Hastur et de Carcosa, celui sur lequel règne le terrifiant Roi en jaune. Dans la lignée d'Edgar Allan Poe, ce titre a inspiré de grands noms comme Marion Zimmer Bradly ou H. P. Lovecraft, mais également la série américaine à succès True Detective. Robert W. CHAMBERS (1865-1933) est un écrivain américain, célèbre à son époque comme auteur de romans feuilletons, et reconnu aujourd'hui comme l'un des grands noms de la nouvelle fantastique, notamment pour son recueil Le Roi en jaune.