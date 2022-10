Contes et légendes inachevés illustré

Ce recueil de textes apporte un éclairage crucial sur le monde du Seigneur des Anneaux et du Silmarillion, à travers l'histoire de Celeborn et Galadriel ou l'expédition d'Erebor, un exposé sur les Istari, le groupe des Mages auquel appartenaient Gandalf et Saruman, ou encore une description de l'Île de Numenor et des Palantiri ; mais il trouvera également une version en prose de l'histoire des Enfants de Hûrin, et un épisode de la vie de Tuor : autant de textes qui complètent Le Silmarillion et pourraient constituer le " volume zéro " de L'Histoire de la Terre du Milieu, qui s'ouvre avec Les Contes perdus et se poursuit avec Les Lais de Beleriand.