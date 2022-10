Nous les indomptables - tome 1. Comment les humains ont conquis le monde

Sais-tu que tu as un super-pouvoir ? Partout sur Terre, les humains dominent la planète. Comment sont-ils devenus si puissants ? Pour découvrir leur super-pouvoir, plonge dans cet ouvrage fourmillant d'illustrations et remonte le temps : tu emprunteras le même chemin que nos ancêtres et tu croiseras des serpents géants, des nains et le Grand Esprit lion. Tu apprendras aussi que la maîtrise du feu a fait rétrécir nos estomacs, que les règles du foot nous renseignent beaucoup sur notre espèce et que l'argent est une histoire imaginaire à laquelle tout le monde croit. Un livre accessible et indispensable, qui raconte une histoire incroyable mais vraie : celle de l'humanité.