Sacrifice des affreux (le). Une aventure de l'embaumeur

Trouver de belles pièces de viandes bien présentées sur un étal de boucherie, c'est chose logique. En revanche, le plus souvent c'est du boeuf, du porc, du mouton, plus rarement un notable du cru. Un homme qui paraissait bien sous tous rapports : membre du Rotary, président de l'association locale des anciens combattants, PDG d'une grosse entreprise qui a fait prospérer la région. Que pouvait-il bien cacher pour qu'on lui veuille à ce point ? Pour trouver les petits secrets de quelqu'un, il suffit de savoir chercher, et Luc Mandoline a fait ses preuves comme fouineur professionnel. Une aventure sur fond historique qui ne sera pas de tout repos pour Mandoline.