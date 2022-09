Coffret en 7 volumes Arsène Lupin. Les autres chefs-d'oeuvre

7 livres, 11 histoires, voici la suite et la fin des aventures du " gentleman cambrioleur " Arsène Lupin. La suite des aventures d'Arsène Lupin réunie dans un second coffret collector en 7 livres Monocle, haut-de-forme, fleur à la boutonnière et revolver en poche : depuis son apparition en 1905, la silhouette d'Arsène Lupin a effrayé et diverti des générations de lecteurs. Dandy et bagarreur, scélérat et charmeur, le " gentleman cambrioleur " a sévi dans plus d'une vingtaine d'oeuvres, nées de l'imagination de Maurice Leblanc. Archipoche réédite la suite des aventures du célèbre cambrioleur, dans un second coffret collector élégant de 7 volumes : L'Eclat d'obus (1916), suivi de L'Agence Barnett et Cie (1928) Le Triangle d'or (1918) Les Dents du tigre (1921) La Comtesse de Cagliostro (1924), suivi de La Cagliostro se venge (1935) Victor, de la brigade mondaine (1933), suivi de L'Homme à la peau de bique (1924) et Le Cabochon d'émeraude (1930) La Barre-y-va (1931), suivi de La Femme aux deux sourires (1933) En cadeau pour l'achat de deux volumes : Arsène Lupin au théâtre (4 pièces)