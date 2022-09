Initiation à l'art du pendule

Le pendule est un outil très ancien qui intrigue autant qu'il fascine. Facile à utiliser et polyvalent, il permet d'obtenir des réponses à toutes sortes de questions, de localiser des personnes ou des éléments géologiques (sources d'eau...), de retrouver des objets égarés... Découvrez dans ce coffret : - Un pendule en quartz rose véritable et sa pochette de protection. - Un guide pratique pour l'utiliser : découvrir son fonctionnement et les précautions d'usage, bien le choisir et l'entretenir ; apprendre à formuler les questions pour obtenir des réponses efficaces. - 8 planches de radiesthésie, à consulter selon ses besoins : demande d'autorisation, réponses OUI/NON, évaluation du taux vibratoire, datation d'un événement, blessure émotionnelle... Posez les bonnes questions et vous aurez les réponses !