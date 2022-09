Mes histoires signées. Coffret en 5 tomes, Edition collector

Suivez les aventures de Boo dans son quotidien pétillant, jalonné par des petites mésaventures et des grands tracas. Grâce à ces quatre histoires, vous allez aborder avec votre enfant l'accueil des émotions, les rituels du sommeil, l'angoisse de la séparation et le cap de la continence. En bonus, vous trouverez un mode d'emploi pour l'apprentissage des signes et des astuces pour une parentalité bienveillante. Pour chaque histoire, découvrez 20 mots-clés signés avec illustrations et vidéos en QR Codes. De 6 mois à 4 ans. Ce coffret comprend les livres : - Adieu les couches - C'est l'heure du dodo - On se retrouve ce soir - Un trop plein d'émotions