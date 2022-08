Gaston la licorne : Mes histoires à écouter. Avec 1 CD audio

Un recueil avec 3 histoires + 3 séances de sophrologie racontées et animées par Aurélie Chien Chow Chine. À chaque histoire son exercice : - "Je suis en colère" : chasser le nuage de colère - "Je suis vexé" : la bulle de protection - "Je me concentre" : le bouton de la concentrationAvec un CD audio et un flashcode à l'intérieur du livre.