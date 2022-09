Poupées de maïs [EDITION EN GROS CARACTERES

C'est l'histoire d'une famille d'origine rurale, quelque part dans l'ouest de la France, de 1919 à nos jours. Des paysages très doux, dans un univers sans pitié. Au fil du temps s'estompe la mémoire des guerres et des oppressions, mais les apparences peuvent être trompeuses. Les femmes Desmarais, quatre femmes de mère en fille, ont toujours eu, âprement, à conquérir leur liberté. Une maison les protège tandis que le labyrinthe d'un champ de maïs peut devenir un lieu énigmatique. L'histoire soudain se réveille... et le goût de la vie avec. Clément, l'héritier chéri de ces femmes rebelles, sera garant de leur mémoire et de leurs secrets.